إصابة العشرات بعد هبوط اضطراري لطائرة أميركية

ذكرت إدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، يوم الثلاثاء، أن 26 شخصاً أصيبوا بجروح عندما أفرغت طائرة وقودها فوق ملعب أثناء هبوطها اضطرارياً قرب مطار لوس أنجلوس الدولي.
ونقلت "صحيفة لوس أنجليس تايمز" عن المتحدث باسم دلتا إيرلاينز، أدريان جي، قوله إن الطائرة كانت تنفذ هبوطاً اضطرارياً بعد أن واجهت مشاكل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أسفر عن إصابة 17 طفلاً وتسعة بالغين.
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وأوضح جي، أن الطائرة نفذت عملية تفريغ طارئ للوقود من أجل "تخفيف وزن الطائرة لدى الهبوط".
وكتبت دائرة الإطفاء في لوس أنجلوس سلسلة من التغريدات عبر موقع "تويتر" جاء فيها أن أكثر من 70 من رجال الإطفاء والمسعفين كانوا في مكان الحادث في بلدة كوداهي، جنوب حدود مدينة لوس أنجلوس.
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