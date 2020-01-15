كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش السوداني: قضينا على التمرد بأقل الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس أركان الجيش السوداني، كلمة قبل قليل، بشأن الأحداث التي وقعت ومحاولة التمرد من وحدة تابعة للمخابرات السودانية.

وقال "عثمان"، إن أمن وحماية شعبنا في سلم أولوياتنا، وما حصل اليوم من أحداث يعتبر تمردا على السلطة، وتمكنا من القضاء على التمرد بأقل الخسائر.

وأعلن رئيس أركان الجيش السوداني عن مقتل عسكريين اثنين و4 إصابات.

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وفي وقت سابق سيطر الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.

ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.