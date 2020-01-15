كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السودانية: نشيد بالقوات المسلحة لوأد فتنة التمرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، بيانا، قبل قليل، بشأن الأحداث التي وقعت ومحاولة التمرد من وحدة تابعة للمخابرات السودانية.

وقال حمدوك: نترحم على أرواح الشهداء في هذا اليوم، والتي نأسف لها كثيرا لأنها قصد منها قطع الطريق على بناء دولة ديمقراطية، ونشيد بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي قامت بوأد الفتنة ونثق في هذه القوات وقدراتها على حفظ الأمن

وتابع رئيس الحكومة الانتقالية في السودان: نؤكد لشعبنا ولكل شعوب العالم، أن النموذج السوداني الذي يعتمد على الشراكة بين المجتمع المدني والعسكري يتقدم ليكون رافدا لكل المنطقة.

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وفي وقت سابق سيطر الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.

ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.