حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود طقس مستقر وجاف في كافة المناطق مع استمرار الرياح الشرقية، وتكون الأجواء باردة قليلا في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصا للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شبه ساكنة.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في كافة المناطق. وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة خاصة في الفترة المسائية.

يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد وغائم جزئي إلى غائم. وتبقى الفرصة قائمة لسقوط زخات من الأمطار في بعض الفترات.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.