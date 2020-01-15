شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
وفي كلمة في وقت مبكر اليوم الأربعاء تعهد رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم السماح بحدوث أي انقلاب وأضاف أن الجيش يسيطر على مقرات المخابرات.
وقال البرهان "جميع المقرات تحت سيطرة القوات والمجال الجوي مفتوح".
وذكر سكان ومصدر عسكري أن العملاء الأمنيين السابقين خاضوا معارك مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات إلى أن سحقت قوات الحكومة التمرد أواخر أمس.
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