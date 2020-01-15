أليخاندرو جياماتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجواتيمالا

أدى أليخاندرو جياماتي، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لجواتيمالا في مراسم شابها تأخير طويل.

وكانت الرئاسة في جواتيمالا، أعلنت، في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".

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وتولى رئيس جواتيمالا الجديد، مهام منصبه الثلاثاء، تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن الهجرة والأمن.

وقال جياماتي للصحفيين، الإثنين: "سنعيد السلام الذي تحتاجه هذه البلاد بشدة"، ووعد بإصلاح قوات الأمن في أمريكا الوسطى وإعادة هيكلة الوزارات.

وترشح الجراح السابق المحافظ ورئيس السجن السابق، أليخاندرو جياماتي، 63 عاما، لمناصب عليا 3 مرات قبل فوزه في جولة الإعادة في أغسطس/آب الماضي، بعد تغلبه على منافسته الاشتراكية الديمقراطية ساندرا توريس.

ووفقاً للمحكمة الانتخابية، حصل جياماتي بعد فرز نحو 90% من بطاقات الاقتراع على 59,33% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو/حزيران الماضي.