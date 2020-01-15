البرهان أعلن السيطرة على مقرات المخابرات بالخرطوم: لن نسمح بحدوث انقلاب في السودان

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​ القائد العام للقوات المسلحة، ​عبد الفتاح البرهان​، أنّ "​القوات المسلحة​ سيطرت بشكل كامل على المقرات التابعة لجهاز المخابرات في ​الخرطوم​"، بعد تمرّد نفّذه عناصر في الجهاز.

وأعلن "فتح المجال الجوي السوداني مجدّدًا"، بعد تعليق الرحلات في مطار الخرطوم لساعات، بعدما فتحت عناصر من "هيئة العمليات" وهي الذراع المسلح لجهاز المخابرات، النيران بكثافة في الخرطوم، احتجاجًا على مستحقّات إنهاء الخدمة للمنتسبين، بعد إقالتهم في ظلّ خطة لإعادة هيكلة الجهاز، ممّا أدّى إلى سقوط ضحايا.

وشدّد البرهان على أنّ "القوات المسلّحة في بلاده لن تسمح أبدًا بحدوث انقلاب في السودان"، مركّزًا على أنّ "كلّ مقرّات أجهزة المخابرات الّتي حصل فيها التمرد أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة".