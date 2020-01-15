تقرير إسرائيلي: إيران ستمتلك بنهاية العام ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة ذرية

ذكر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محليّة أنّ ​إيران​ ستمتلك في نهاية العام الجاري ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لصنع ​قنبلة​ ذرية، لكن من دون أن يعني ذلك أنّ ​الجمهورية​ الإسلامية تعتزم صنع واحدة على الفور.

ونقل هؤلاء المسؤولون عن ​السلطات الإسرائيلية​ أنّ إيران تخصّب ما بين 100 و180 كلغ من اليورانيوم شهرياً بنسبة 4%، وهو معدّل سيسمح ل​طهران​ بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما يقرب من 25 كيلوغراماً من اليورانيوم العالي التخصيب، العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن ​التقرير السنوي​ لإدارة الاستخبارات ال​عسكري​ة الإسرائيلية للعام 2020 أنّ الإيرانيين يحتاجون إلى أكثر من ستة أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير ​صواريخ​ قادرة على حمل قنبلة نووية.

ووفقاً لهذا التقرير، فإنّ إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية لأنّها لا تريد حرباً، على الرّغم من أنّ حصول تصعيد عسكري لا يزال وارداً.