مصادر الجمهورية: تفاهمات بين دياب والأفرقاء الأساسيين تنذر بولادة الحكومة خلال 48 ساعة

أكّدت مصادر مطّلعة على مفاوضات التشكيل الحكومي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الحرارة عادت إلى خطوط التواصل بين المعنّيين بهذا الاستحقاق بزخم كبير، إذ شهدت الساعات الماضية حراكًا كثيفًا أنتج تفاهمات بين رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ والأفرقاء الأساسيّين، تُنذر بولادة الحكومة خلال 48 ساعة أو أكثر بقليل، ويسبقها بعض الاجتماعات الّتي سيعقدها دياب وأبرزها مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​".

ولفتت إلى أنّ "لا تغييرات جوهرية طرأت على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والأسماء، باستثناء أمور تتعلّق ببعض "الروتوش"، عازيةً "الفرمَلة" الّتي أصابت عمليّة التأليف في الأيام السابقة إلى "بعض الثرثرات وقلّة النضج السياسي الّتي مارسها البعض".