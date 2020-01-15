الطرق المقطوعة في عدد من المناطق ضمن محافظات الشمال والجنوب والبقاع

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "الطرق المقطوعة ضمن محافظة ​الشمال​، هي: ساحة حلبا، ساحة ​العبدة​، ​مجدليا​، ​المنية​، ​البداوي​، ​البحصاص​، ​ساحة النور​، جسر البالما و​كفرحزير​". وبيّنت أن الطرق المقطوعة ضمن محافظة ​الجنوب​، هي: حاصبيا- سوق الخان و​الجية​ مفرق برجا. أمّاالطرق المقطوعة ضمن نطاق محافظة ​البقاع​ فهي:المصنع، ​المرج​، غزة، ​جب جنين​، ​كامد اللوز​، مستديرة زحلة، ​سعدنايل​، ​تعلبايا​، ​قب الياس​ و​جديتا​ العالي". إضغط للمزيد

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