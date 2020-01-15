الجمهورية: المعنيون بالاستحقاق الحكومي بدأوا التفتيش عن حلحلة تفضي لإنجازه قريبا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المعنيّين بالاستحقاق الحكومي بدأوا التفتيش عن حلحلة تفضي إلى إنجازه قريبًا، حيث أنّ الجميع باتوا محشورين في زاوية. في وقت أظهر الحراك في جولته هذه المرّة أنّه مرصوص وتديره غرف خبيرة في مجالات كهذه، يساعدها استمرار التدهور في الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة".
ولفتت إلى أنّ "فريق التكليف الحكومي بدا المحشور الأكبر، لأنّه من ولن واحد، ويفترض أن يشكّل حكومة من لون واحد، ولهذا هو يفتّش عن مخرج لحفظ ماء وجهه".
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