شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن تضرر أهالى قرية العمودين بالمنيا بسبب مستحقات"الرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرى الرى والتنمية المحلية، بشأن تضرر أهالى قرية العمودين، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، من قرارات مسئولى وزرى الرى بالمحافظة الخاصة بتحرير محاضر للمواطنين، بشأن سداد مستحقات عن المنازل المبينة منذ أكثر من 15 عاما، على الرغم من قيامهم بسداد مستحقات الدولة للوحدة المحلية بانتظام حتى عام 2019 وفقا لما هو متعارف ومتفق عليه.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل مخالفة للقانون وازدواجية فى تحصيل مستحقات الدولة بسبب اخطاء إدارية نتيجة عدم استكمال اجراءات نقل تلك المساحات من وزارة الرى إلى الوحدة المحلية لمركز سمالوط بمحافظة المنيا وفقا للقانون، ويعنى ضرورة أن يكون هناك تنسيق ما بين اجهزة الدولة بعضها البعض، من اجلا إعلاء المصلحة العامة ومصلحة المواطن فى نفس الوقت.

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وشدد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة التنسيق بين وزارة الرى والمحليات للوقوف على إجراءات نقل هذه الأراضى من الوزارة للمحليات، وبناء عليه يتم التعامل وفقا للأوضاع الجديدة، حتى لا يكون هناك تضارب فى جهات الولاية وجهات التحصيل، ويدفع المواطن ثمن هذا التضارب نتيجة غياب التنسيق، فى الوقت الذى تحرص الدولة المصرية على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.