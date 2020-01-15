مجلس الشيوخ يكشف موعد محاكمة "ترامب"

قال رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إنه من المرجح أن تبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.

وصرح السناتور الجمهوري للصحفيين أن "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

وقال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي، هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضا أسماء

فريق "المديرين" الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

وصار ترامب الشهر الماضي ثالث رئيس أميركي يواجه المساءلة بعد أن أقر مجلس النواب اتهامه باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا حتى تعلن عن بدء تحقيق مع جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعرقلة عمل المجلس .

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لكن بيلوسي أجلت إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ في محاولة لم تكلل بالنجاح لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس

الشيوخ ساحة ترامب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس، حيث يتألف من 100 عضو منهم 53 جمهوريا.

وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة بعد ظهر الخميس، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستشهد إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين واستعراض الاتهامين رسميا، ومن المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وخلال محاكمة الرئيس الأميركي يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس، ومن المتوقع في غضون ذلك أن يشتبك الجمهوريون والديمقراطيون حول ما إذا كان سيتم استدعاء شهود جدد.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016، بينما يواجه انتخابات في نوفمبر يسعى خلالها لإعادة انتخابه.