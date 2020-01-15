كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيش الاحتلال يقصف قاعدة جوية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش السوري، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة جوية وأسقط عدة صواريخ، ولكن دون خسائر مادية، بينما قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.

وقال الجيش السوري إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة التيفور الجوية في حمص واعترضت الدفاعات الجوية عددًا من الصواريخ المعادية في حين أصابت 4 صواريخ فقط أهدافها مخلّفة أضرارًا مادية فقط، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

في السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا": "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوّي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددًا منها، في حين وصلت 4 صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".