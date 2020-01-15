استئنافية طنجة تدين عدلين بتهمة النصب على شخص في مبلغ 2 مليار سنتيم ونصف

بتت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية طنجة، قبل قليل، في ملف عدلين و3 أشخاص آخرين، متهمين بالنصب على شخص في مبلغ مالي قدر بحوالي 2 مليار سنتيم ونصف.

وقضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي استمرت لأزيد من 4 ساعات، ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق أحد العدلين المتهمين، فيما حكمت على الآخر بسنتين موقوفة التنفيذ، وبرأت المتهمين الثلاثة من المنسوب إليهم.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين الخمسة بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، والنصب والاحتيال.

وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2016 عندما قرر الضحية”أ.ش” اقتناء 3 عقارات بمدن طنجة، وتطوان، والعرائش، قيمتها 575 مليون سنتيم، و 60 مليون سنتيم، و مليار و 800 مليون سنتيم على التوالي، قبل أن يكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال كبرى مخطط لها من قبل عدلان، وأن المحررات الرسمية التي تسلمها مزورة.