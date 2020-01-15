وزعت الملابس والأحذية على سكان جبال الأطلس.. “غرين بويز” تنظم “قافلة الدفء”_ صور

نظم “أولتراس غرين بويز” الفصيل المساند لفريق الرجاء الرياضي، “قافلة الدفء” التي قام خلالها أعضاء المجموعة بتوزيع الملابس والأحذية على سكان سلسلة جبال الأطلس.

واستفاد من البادرة الإنسانية لمجموعة “غربن بويز”، التي انقسمت لقافلتين، واحدة اتجهت نحو دوار أيت عبي، بجماعة تيلوكيت، إقليم أزيلال، وأخرى همت دوار إكيمدن، عمالة الحوز، أطفال، ونساء، ورجال هذه المناطق.

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وشهدت “قافلة الدفء” التي دعت المجموعة في وقت سابق، أعضائِها بشكل خاص، والجماهير الرجاوية بصفة عامة، للإنخراط فيها، شهدت تجاوبا كبيرا من طرف جمهور الرجاء.

وأكد الفصيل الرجاوي، أن قيامه بهذه البادرة، يأتي من باب إيمان أعضاء المجموعة بالقيم الإنسانية النبيلة، وأن روح “الحركية” لا تنحصر فقط على مستوى المدرجات.