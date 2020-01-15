هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية بحمص.. وإعلان النتائج

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن الجيش السوري، مساء الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة التيفور الجوية في حمص وأسقط عدة صواريخ ولم تقع سوى خسائر مادية.



واعترضت الدفاعات الجوية السورية عدداً من الصواريخ المعادية في حين أصابت 4 صواريخ فقط أهدافها مخلّفة أضراراً مادية فقط.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه ليل الثلاثاء "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوّي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت 4 صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.

ويقع مطار "تي فور" العسكري في ريف حمص الشرقي وقد استهدفته الغارات قرابة الساعة العاشرة ليلاً (20:00 توقيت غرينيتش).

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ويأتي هذا القصف في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسبوع من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد فجر 3 يناير الجاري.

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرارا مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

وفي 17 مايو من العام الماضي، استهدفت الدفاعات الجوية السوريّة "أجساما مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عددا منها، وفق وكالة الأنباء السورية.

وفي 13 أبريل، تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، بحسب سانا.

كما استهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب في شمال سوريا، حيث طال القصف مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل 7 مقاتلين.