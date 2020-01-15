القاهرة وواشنطن تؤكدان رفضهما للتدخل الخارجي في ليبيا

الأربعاء 15 يناير 2020

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، رفضهما للتدخل الخارجي في ليبيا بما يخدم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية شامة للأزمة.



جاء ذلك خلال اجتماع شكري وأوبراين في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وبحسب البيان، بحث الجانبان مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممي الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتين لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وشملت المباحثات كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد شكري ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن شكري أعرب عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.