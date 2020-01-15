شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: ندعم التحول الديمقراطي في السودان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده هيل أمس مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله في العاصمة واشنطن حيث أكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية من خلال إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي.
وأضاف أنهما ناقشا كذلك التقدم المحرز في محادثات السلام بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة إضافة إلى الحاجة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المحلية.
وأكد البيان أن الوزيرة السودانية والمسؤول الأمريكي حاجة السودان إلى تلبية جميع المعايير السياسية والقانونية ذات الصلة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح البيان أن هيل أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الوضع في ليبيا وطلب دعم السودان في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية إلى حل هذا النزاع.
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