شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهمة البعثة الأممية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
» موافقة دولية
وأعلن مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 يوليو 2020)، وفقا لبيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وتساعد أونمها الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا لاتفاق ستوكهولم.
» دعم الأطراف
وستواصل أونمها اضطلاعها بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، وقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين أمميين، للإشراف على وقف إطلاق النار، إضافة إلى رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
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