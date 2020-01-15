شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف «الملالي» بإسقاط الطائرة الأوكرانية يؤجج سخط الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبرزت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية، حالة الغضب التي اجتاحت الشارع الإيراني، عقب إعلان مسؤولي البلاد المسؤولية عن مقتل 176 شخصا، كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران يوم الأربعاء الماضي.

حبل مشدود

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان أنهى حالة التضامن والحداد التي سادت البلاد بعد غارة جوية أمريكية بدون طيار، استهدفت تصفية الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتابعت: «أثار الاعتراف بأن الحرس الثوري أطلق الصاروخ الذي قتل كل من كانوا على متن الطائرة، وكثير منهم إيرانيون، دعوات جديدة للإصلاح ومناهضة للحكومة».

وأكدت: «خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن إيران يوم السبت، معربين عن غضبهم من المأساة التي اعترفت بها السلطات».

ونقلت الصحيفة عن ميلاد أوداباي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بجامعة مكغيل الكندية: «هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ إيران، عادةً ما تستخدم التهديدات الخارجية لخلق وحدة وطنية وإقصاء المعارضة، الآن يتعين على إيران أن تلعب على حبل مشدود، فهي غير قادرة على كسب ثقة الشعب وتعزيز الشرعية، قدرتها على استخدام العداء الدولي لإنشاء جبهة وطنية باتت محدودة للغاية».

قوة دفع

ونقلت الصحيفة الأمريكية أن قتل سليماني، بدا وكأنه يخنق زخم التمرد ضد السلطات، لكن أنباء المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وفرت للناس عن غير قصد قوة دفع متزايدة لبدء الاحتجاجات من جديد.

ونوهت بأن المظاهرات انتشرت بسرعة أمام عدة جامعات في طهران، خاصة أن عددا كبيرا ممن لقوا حتفهم في سقوط الطائرة من طلاب الدراسات العليا الإيرانيين الذين يدرسون في كندا.

غضب وسخط

ونقلت الصحيفة عن الإيرانية سميرة هاشمي، قولها: «الأحداث التي تكشفت خلال الأسبوع الماضي أدت بالفعل إلى مشاعر مختلطة، القول إن الجيش الإيراني هو الذي أسقط الطائرة مؤلم»، مشيرة إلى أنها كانت غاضبة بالفعل من تسبب مقتل سليماني في إخماد الصرخات المطالبة بالعدالة لمقتل المتظاهرين في نوفمبر.

وأردفت هاشمي: «توقف الناس عن الاحتجاج ضد الحكومة، وبدأوا في دعمها، لقد أحزنني أن وفاة سليماني طغت على موت المحتجين».

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول: «وفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، قتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 12 طفلاً، خلال الاضطرابات التي هزت إيران في نوفمبر. كما تم اعتقال ما يصل إلى 7 آلاف محتج».

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مشهد مغلق

وذكرت «لوس أنجليس تايمز»، أن الإيرانيين حاليا في مواجهة مشهد اجتماعي وسياسي مغلق بشكل متزايد، لقد تسببت حملة العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب في تدمير الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الرئيس من اتفاق نووي دولي مع إيران في مايو 2018.

وزادت: وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، ارتفع معدل التضخم في إيران إلى 40 ٪ في الأشهر الـ 12 التي انتهت في 22 ديسمبر، وكان أهم ارتفاع للأسعار في القطاع الزراعي وقطاع النقل، ووفقا لصندوق النقد الدولي، ففي عام 2019، انخفضت قيمة عملة إيران، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9 ٪.

ونقلت عن بيتا نجاتي، وهي مديرة لمؤسسة خيرية، قولها: إن أخبار أن إيران مسؤولة عن وفاة 176 شخصًا على متن الطائرة كانت صعبة الهضم.

وقال طلاب من جامعة أميركابير للتكنولوجيا: لم ننته من الحداد على شهداء الخريف الماضي، والآن نواجه فقدان أولئك الذين قتلوا خلال دفن سليماني في كرمان، وأولئك الذين قتلوا في تحطم الطائرة، لقد حاصرنا الشر اليوم من كل اتجاه.

إنهم يكذبون

"أما في جامعة شريف، التي فقدت طلابا في الدراسات العليا في تحطم الطائرة، دعت الحشود إلى إجراء استفتاء لتمهيد الطريق إلى حكومة جديدة"، كما ذكرت الصحيفة.

وأبانت: "في أصفهان، أظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يهتفون: إنهم يكذبون عندما يقولون إنها أمريكا، عدونا موجود هنا"، في إشارة إلى السلطة القائمة.

وبحسب الصحيفة، دعا مهدي كروبي، وهو أحد قادة الحركة الخضراء المعارضة التي أشعلتها انتخابات رئاسية متنازع عليها في عام 2009، من مقر إقامته الجبرية، خامنئي إلى الاستقالة واتهمه بالافتقار إلى المؤهلات اللازمة لقيادة الأمة.

وحول الاعتراف المتأخر لإيران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة، قال أستاذ العلوم السياسية الأوكراني تاراس بيريزوفتس: إن إيران تم الضغط عليها للاعتراف بالذنب، بعد ما تم تقديمه بشكل جماعي من أمريكا وبريطانيا وكندا وغيرهم من أدلة وبيانات الأقمار الصناعية.

حلقة أكاذيب

وأفاد المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، هادي غيمي، أن الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعلان المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، تعكس عدم الرضا العميق والسخط الذي أشارت إليه احتجاجات نوفمبر.

وختم حديثه بالقول: "لقد أكدت الأحداث المحيطة بإسقاط الطائرة بالتأكيد، حلقة من الأكاذيب وعدم الكفاءة والتغطية التي يعاني منها الشعب الإيراني كل يوم، الآن هذه الأكاذيب على الساحة الدولية ويراها الجميع".