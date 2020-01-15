شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نتطلع لتعزيز علاقتنا بالسودان.. وحسم تفلت بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أمس: إن بلاده تعمل على تعزيز دعمها للسودان خلال الفترة الانتقالية.

من جانب آخر، أغلقت السلطات السودانية، أمس، مطار الخرطوم الدولي إثر إطلاق نار كثيف شهدته المنطقة القريبة منه نتيجة تمرد محدود لأفراد من قوة المخابرات، احتجوا على تسوية أوضاعهم المالية عقب حل قوتهم أعقاب الثورة السودانية.

» مشروعات إستراتيجية

وأكد قرقاش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رغبة الإمارات في العمل مع السودان في عدد من المشروعات الإستراتيجية والخاصة بالبنية التحتية، دون أن يخوض في تفاصيل إضافية.

وقال وفقا لـ«رويترز»: «لعبنا دورا في الوصول والمساعدة ضمن مجموعة من الدول، في الوصول للحكومة الانتقالية، واليوم دورنا حقيقة أن نقف مع السودان في هذه الفترة، ودورنا في المستقبل أيضا أن نبني شراكات في كافة القطاعات مع هذا السودان الجديد الواعد الذي نراه».

ويمر السودان بمرحلة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات، يشرف عليها مدنيون وعسكريون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

» إطلاق نار

من جهة أخرى، أغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، مطار الخرطوم الدولي إثر إطلاق نار كثيف شهدته المنطقة القريبة منه.

Advertisements

وكان إطلاق نار كثيف سمع في العاصمة الخرطوم في قاعدتين تابعتين لجهاز المخابرات التي أغلقت الطرقات المؤدية إليهما، وفق شهود عيان.

وأصدر جهاز المخابرات العامة بيانا ذكر فيه أنه «في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمه المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة».

وأضاف:«جارٍ التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد».

» بيان التجمع

وفي السياق، ذكر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، أن حالة ذعر انتابت «سكان أحياء كافوري، الرياض، حي المطار وعدد من الأحياء بالخرطوم» نتيجة أصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة.

وأضاف بيان تجمع المهنيين: «إننا نرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح، مهما كانت المبررات، كما نطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع».

ودعا البيان «أجهزة الدولة النظامية للتدخل فورا لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء».