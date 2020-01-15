دير شبيجل: مظاهرات الإيرانيين ضد النظام "غير مسبوقة"

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن المظاهرات التي تشهدها إيران حاليا غير مسبوقة، من حيث الكثافة، والمطالب الواضحة برحيل نظام الملالي، مضيفة أنها تمثل مشكلة كبيرة للنظام.

وأضافت المجلة أن "إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية كان مأساة كبيرة ودفعت الإيرانيين إلى الخروج للشوارع لأن الألم وحّدهم".

وتابعت: "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حدثت مظاهرات في مدن إيرانية عدة، لكنها كانت مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، والمعاناة الاقتصادية".

ومضت قائلة: "المظاهرات الحالية سياسية، موجهة ضد النظام الإيراني، وتطالب بوضوح برحيله، لذلك هي غير مسبوقة".

وأضافت: "يشارك في المظاهرات الحالية الشباب الجامعي بكثافة، لأن عددا من الطلبة الإيرانيين لقوا مصرعهم في حادث الطائرة الأوكرانية".

وتابعت: "الناس تسمع بوضوح الهتافات ضد النظام في شوارع البلاد"، موضحة: "المتظاهرون يهتفون: خامنئي قاتل".

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وأوضحت: "كما تدوي هتافات: لا نريد صواريخ، لا نريد قنابل، لا نريد قادة فاسدين".

وأردفت: "المظاهرات الحالية تمثل تهديدا وخطرا كبيريْن على النظام الإيراني".

وأشارت إلى أنه "يمكن أن تكون هذه المظاهرات سببا لاندلاع صراعات قوى داخل النظام نفسه، في ظل كبر سن المرشد علي خامنئي وضعف سيطرته".

وقبل أيام، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتذارا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية واصفا إياه بـ"الخطأ البشري الذي لا يغتفر".

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء الماضي.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 200% بشكل مفاجئ.

وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل قوات الأمن الإيرانية، ما أدى لمقتل مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف.