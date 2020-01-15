مقتل طالب في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن إحدى المدارس الثانوية بولاية تكساس شهدت إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحد الطلاب.

وأضافت وسائل الإعلام أن المشتبه بتنفيذ الحادث لا يزال طليقا، دون أن تكشف عن سبب الهجوم ودوافعه.