قائمة جديدة لعجائب الدنيا السبع.. تعرف عليها

وضع موقع cntraveller المعني بالسياحة حول العالم قائمة اعتبرها عجائب الدنيا السبع الجديدة لعام 2020، وذلك بعد اندثار أغلب عجائب الدنيا السبع الأصلية.



وجاء في المقدمة موقع Mosquito Bay "خليج البعوض" في بورتوريكو، واعتبره أفضل مكان في العالم لرؤية واحدة من أكثر المناظر الطبيعية الرائعة.

وقال إن الموقع موطن لنوع خاص من العوالق، ينبعث منه ضوء أزرق عندما ينتشر، ما يجعل من هذا الموقع أعجوبة نادرة للغاية، وقد تم تسجيل الموقع بموسوعة جينيس العالمية لألمع تلألؤ بيولوجي مسجل على الإطلاق.

DOONG CAVE - فيتنام

DOONG CAVE هو أكبر كهف على هذا الكوكب، ويقع في أعماق غابات متنزه فونج نها كي بانج الوطني، في فيتنام، ويبلغ ارتفاع أكبر حجرة فيه 600 قدم وعرضها 300 قدم وطولها 2.5 ميل.

وما يجعل الكهف أعجوبة حقا هو نظام الطقس الخاص به، إذ تتجمع السحب حول المناور الطبيعية الهائلة، التي يبلغ عرضها 300 قدم، وتصب أشعة الضوء في الظلام.

وتوجد في الكهف غابة غنية بالنباتات النادرة والحشرات، حتى إن هناك مجموعة من القرود تعيش في الغابة.

Barringer Meteor Crater - أريزونا

Barringer Meteor Crater أو نيزك الحفرة هو أفضل موقع لتأثير النيازك يتم الحفاظ عليه على الكوكب بالكامل، ويرجع عمره لنحو 50 ألف عام، وقد تم حرق 300 ألف طن من الصخور حين ضرب الأرض بقوة، وتزيد قوته على قوة القنبلة النووية في هيروشيما بمقدار ألف مرة.

وفور اصطدامه ذابت الأرض على الفور، تاركة حفرة بعمق 550 قدما وقطرها نحو ميل تقريبا، لا يزال من الممكن رؤيتها حتى يومنا هذا.

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MARIANNA TRENCH - خندق ماريانا

خندق ماريانا هو أعمق نقطة في جميع محيطات العالم، والمعروف باسم "Challenger Deep"، ويبلغ عمقه المذهل 35787 قدما تحت السطح، بحيث يمكن مشاهدته من نافذة الطائرة، وهو عميق لدرجة أن تستطيع إسقاط جبل إفرست بداخلها.

وبداخل الخندق العديد من عجائب الدنيا، حيث الكائنات الغريبة تتوهج في الظلام، والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

وأصبح من الممكن الآن لغير الغواصين من الزوار العاديين استكشاف هذه الأعماق، فهناك رحلات استكشافية مخصصة لمشاهدة حطام السفن الأكثر شهرة في العالم، ومن بينها حطام التايتانيك.

DON SHELDON AMPITHEATRE - ألاسكا

ويسمى الموقع على اسم طيار ألاسكا الأسطوري "دون شيلدون"، الذي اكتشف هذا المكان لأول مرة قبل أكثر من 50 عاما.

وهو عبارة عن نصف دائرة شبه مثالية من قمم الثلوج، وهي أكثر المناظر الطبيعية المذهلة في أمريكا، وتقع في عمق متنزه Denali الوطني، ولسنوات طويلة كان يتعذر الوصول إلى هذا الموقع.

محطة الفضاء الدولية - مدار الأرض المنخفض

أعلنت ناسا مؤخرا عن خططها للسماح بالزيارات السياحية المنتظمة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2020، وقد لا تكون الزيارة رخيصة، حيث من المتوقع أن تكلف أكثر من مليون دولار للرحلة، ولكنها وجهة استثنائية قد تغير حياتك.

وليست محطة الفضاء الدولية أكبر آلة وأكثرها تعقيدًا على الإطلاق في الفضاء فقط، بل هي أيضًا أول مستعمرة حقيقية في السماء، وسيصادف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مرور عقدين، على أن تكون محطة الفضاء الدولية مأهولة بشكل مستمر.





CARACOL - بليز

كان شعب المايا القديم شعبا رائعا، حيث تمكنوا بدون أي أدوات متقدمة من بناء مدن حجرية شاسعة في وسط واحدة من أكثر الغابات عمقا على الأرض، وتقع في المكسيك.

كاراكول تقع في الغابات المطيرة في غرب بليز، هذا الموقع الهائل الذي تبلغ مساحته 30 ميلاً مربعًا، وهو موقع غير متطور تمامًا، وخالٍ من الزحام -أقل من عشرة أشخاص يزورونه في اليوم-، ولهذا السبب زيارة الموقع هي الطريقة الأكثر أصالة لتجربة سر وسحر المايا القديمين.