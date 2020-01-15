اخبار العالم

عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طرابلس

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طرابلس

الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال لتحريرها من الميليشيات المسلحة.

وقال صالح خلال تصريحات صحفية إن“الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احترامًا لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

Advertisements

وأضاف صالح أن التدخل التركي في ليبيا ودعمه الميليشيات المسلحة، تسبب بزعزعة الأمن و تأخير حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وفي وقت سابق قال عبد اللطيف شنر، البرلماني المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن السياسات التي دعمتها تركيا حولت ليبيا إلى ”بلد ممزق“.

وأشار القيادي السابق في الحزب الحاكم، والمنتمي حاليًا لحزب الشعب الجمهوري، إلى إن“سياسة تركيا في ليبيا التي تعتبر أنقرة أنها (نجاح دبلوماسي) هي في الحقيقة (فشل كامل)“.

وتعليقًا على التدخلات التركية الأخيرة، تابع:“الجميع يسعى إلى نهب ثروات ليبيا“، مشيرًا إلى ما جرى تداوله عن ”منح المجموعات التي تنقلها تركيا من سوريا إلى ليبيا رواتب معينة، وجنسية تركية، وجواز سفر“.

وتطرق شنر للحديث عن مشروع قناة إسطنبول التي يبدو أردوغان مصممًا على تنفيذها على الرغم من عدم توافر التمويل لهذا المشروع الضخم، وأشار إلى أن إصرار أردوغان قد لا يكون حقيقيًا، مستدركًا:“لكن إذا حاولوا القيام بذلك فهذا يعني عملية سرقة كبيرة وتخريبًا للبيئة“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا