أعلنت "وزارة الداخلية"، مساء الثلاثاء،عن تفاصيل وفاة "مصطفى قاسم"، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ بسبب إضرابه عن الطعام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن "مصطفى قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وضمن متهمين آخرين, والمحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، وذلك فضلاً عن تلقيه زيارات من عائلته وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها
وأضاف "المتحدث" أن "قاسم" أصر على الإضراب عن الطعام رغم توجيه النصح له فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية؛ لإصابته بمرض السكري، مؤكدًا توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من السفارة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تكشف تفاصيل وفاة مصطفى قاسم: تلقى رعاية صحية ..واصر على الاضراب عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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