جورج عطالله: يتم التعاطي معنا بطريقة مختلفة عن باقي القوى بتشكيل الحكومة

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​ أنه "يجب ان تكون ​الحكومة​ المزمع تشكيلها منتجة اقتصاديا"، مشيراً الى أنه "يتم التعاطي معنا كتيار وطني حر بطريقة مختلفة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطالله أن "هناك من سموا ناس لديهم طابع سياسي قليلا بينما الحملة كانت تشن علينا"، لافتاً الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقول أنا مع إعادة لم الشمل وإيحاء للعودة الى المربع الاول بينما الاتهام كان للتيار ورئيسه جبران لباسيل مع اننا أقمنا مؤتمرات وتصاريح بإسم لبنان القوي لتوضيح مواقفنا".

ولفت الى أنه "اذاء هذا الوضع وعدم التعاطي معنا بجدية بل كيدية أوصلنا الى مكان أعلنا فيه أننا لن نتعاطى بهذا الملف، ونحن على أساس الحكومة نعطي الثقة او لا نعطيها".

وأكد عطالله أن "بعض القوى بدءا من رئيس الحكومة تريد الا نذهب بهذا الاتجاه، وتريد أن نبقى تعطي رأينا، ولكن كما قال باسيل لن يكون هناك اشخاص حتى قريبين من التيار في الحكومة، واذا سئلنا عن اي موضوع سنجيب".