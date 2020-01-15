مصابون في تسرب وقود من طائرة على مدرسة أميركية

أعلن رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأميركية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين بتدائيتين.
وأوضح عمال الطوارئ في الولايات المتحدة إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.
ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.
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