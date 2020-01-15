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مصابون في تسرب وقود من طائرة على مدرسة أميركية

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أعلن ​رجال الإطفاء​ في مقاطعة لوس آنجلوس الأميركية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين بتدائيتين.

وأوضح عمال الطوارئ في ​الولايات المتحدة​ إنهم يعالجون 23 مصاباً، بما في ذلك 17 طفلاً بعد حادثة الطائرة التي تسرب وقودها في ملعب المدرسة الذي أدى لاشتعال النيران.

ويعمل رجال الإطفاء لتأكيد سقوط المواد بواسطة الطائرات، على الرغم من أن التقارير الأولية ذكرت فقط وجود رائحة وقود الطائرات في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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