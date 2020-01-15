العربية: وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم بالكامل

أفادت قناة "العربية" بأنه تم وقف حركة الملاحة الجوية في مطار ​الخرطوم​ بالكامل. هذا وتمكنت القوات المسلحة السودانية، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة. وكانت تلك القوات فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا، التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم. وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة. وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف و"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني.

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