تدافع بين المتظاهرين والقوى الامنية على الرينغ لتمكن آليات عسكرية من المرور

وقع تدافع بين ​المتظاهرين​ و​القوى الامنية​ على جسر ​الرينغ​ على خلفية منع آليات عسكرية من المرور. هذا وعمل عدد من المتظاهرين على نصب عدد من الخيم في منتصف الطريق.

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