شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وعود لوزير المالية تحت قبة البرلمان لتشجيع الاستثمار.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، وخلال الاجتماع أدلى وزير المالية بعدد من التصريحات الهامة التى تشجع الاستثمار نستعرضها فيما يلى: وزير المالية: الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التى يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلى الصنع وتدخل فى صناعته (عجينة الورق المستورد)، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التى عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية. وزير المالية: قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، و تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، وأنا مازلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها. وزير المالية: الحكومة متفهمة تماما عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم فى تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، وكان هناك عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفى الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع فى الغاز الطبيعى. وزير المالية: أتعهد بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، ، وملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن هذه هى مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع. وزير المالية: "اللى دفعه الشعب المصرى فى 5 سنوات مش قليل، اللى وصلنا ليه كان له ثمن، يجب إيجاد نقاط التوازن التى تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل". وزير المالية: هل تعلموا إن الجمارك واجهة لـ33 جهة رقابية؟، أنا ممكن أخلصها فى 5 ساعات ،وتم إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة، فى النهاية الدولة المصرية بدأت فى وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير.

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