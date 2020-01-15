شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتشكيل لجنة وزارية لبحث مشكلات قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة توافقت على توصية بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط ووزارة الثقافة وعدد من أعضاء اللجنة، لبحث قاعدة بيانات قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، ورصد جميع مشكلاتها، والنظر في الحلول التي تُمكن تلك القصور من استئناف عملها.

وأضاف "السعيد" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة قررت ذلك في ضوء عدد هائل من طلبات الإحاطة وصل اللجنة على مدار الأدوار الانعقاد الماضية، تطالب بتطوير قصور ثقافة أو بناء قصور في مناطق محرومة منها، وهو ما يتم تخصيص له اجتماعات مطولة مع الجهاز التنفيذي، بشكل يجعل دور هذه اللجنة منجزاً لوقت اللجنة.

Advertisements

وأكد أن دور قصور الثقافة يتسق مع ما يطالب به الرئيس السيسى من بناء الإنسان، فالثقافة أحد أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن ما ناقشته اللجنة اليوم بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بخصوص قصص التطرف والتعصب في كتب الأطفال يأتي متفقاً أيضاً مع هذا السياق.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد أمس برئاسة النائب محمد شعبان، استياء واسع من أعضاء اللجنة، بعدما تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة فى الشارع، على قصص متطرفة وعنف وتمييز وجنسية، حسب طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، التى اصطحبت معها الكتب.

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة،ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف فى اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.