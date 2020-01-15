"الأعلى للإعلام" يكشف عن أكثر القنوات مخالفة للمعايير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القنوات الصغيرة هي الأكثر مُخالفة للمعايير وتتركز أهم مشكلة في نظام تأجير الوقت للهواة، بالإضافة إلى القنوات التجارية التي تبث من الخارج والتي تعد مصدرًا لبث إعلانات الأدوية المضرة بالصحة والقرصنة على حقوق المبدعين والخلط الشائن بين أشياء تجارية ودينية.

وأضاف المجلس- خلال التقرير السنوي الخاص به والذي أصدره مؤخرًا- أن الشاشات الخاصة التي تديرها كيانات كبيرة هي الأكثر تأثيرًا وتتجه نحو الاحترافية، وتمتلك برامج تناقش قضايا المجتمع بحرية تامة وهي الأكثر التزاما بالمعايير الدولية للإعلام وتنظم عملها لوائح القطاع الخاص.

وتابع التقرير: "الكيانات الإعلامية العالمية بعضها يخالف المعايير فيما يخص الشأن المصري وينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم مهنيتها وحرفيتها، إلا أنها تتعامل بازدواجية مع الشأن المصري مثل bbc في ٢٠١٩".

وواصل التقرير، أن هناك قنوات معادية أُنشئت خصيصًا لخداع الرأي العام المصري، وهي تمثل إعلامًا موجهًا ضد مصر، وهي قنوات متخصصة في صناعة الشائعات والتحريض الدائم وهي ذات صوت واحد.