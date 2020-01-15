اليوم.. محاكمة صيدلي بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس أموال من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائي صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه "مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيه"، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885جنيه "مليون وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه"، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، و مبلغ مقداره 286200 جنيه "مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه"، يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية "العقارات والسيارات".