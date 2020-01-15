الملالي والإخوان: تلاقي مصالح والبنا وقطب يؤثران بالخميني وخامنئي

على الرغم مما يفترضه التباين الشيعي السني من خلافات بين نظام الملالي الإيراني الشيعي، وتنظيم الإخوان المسلمين السني، إلا أن تقاطع المصالح بين الطرفين أوجد علاقات حميمة بينهما، قامت عليه دلائل كثيرة يعود بعضها إلى عام 1938، ومن أبرزها أن آية الله الخميني اختار لقب المرشد، إعجاباً بمؤسس الجماعة حسن البنا، ناهيك عن اللقاءات الكثيرة التي جمعت الطرفين، والتي كشفتها وثائق عدة، من بينها وثائق ابن لادن بعد مقتله، والتقارب العلني الذي ساد بين إيران ومصر خلال حكم الإخوان ومحمد مرسي، وكذلك رفض إيران تصنيف أمريكا للجماعة «منظمة إرهابية».

علاقات متجذرة

في كتابه «أئمة الشر» كشف القيادي السابق في جماعة الإخوان ثروت الخرباوي، أن العلاقة بين الملالي والإخوان بدأت عام 1938، حيث نشرت مجلة إخوانية قديمة تسمى «النذير» عن زيارة لمقر الإخوان في مصر قام بها روح الله مصطفى الموسوي عام 1938 والتقى بالمرشد الأول.

وتبين للخرباوي أن روح الله الموسوي هذا كان الخميني فيما بعد، وأن الجماعة وبأوامر شخصية من المرشد العام عمر التلمساني طلبت من الخميني أن يكون للإخوان جمعية في إيران، فوافق، وقال إنه تأثر بحسن البنا، وإنه أطلق على نفسه لقب المرشد تأثراً وتيمناً بلقب المرشد الذي كان لحسن البنا.

الخميني في السلطة

توطدت علاقات إيران والإخوان عقب وصول الخميني للسلطة، وجرت لقاءات كثيرة بين الطرفين، وعقب ثورة 30 يونيو 2013 انكشف المخفي، حيث أزيح الستار عن محاولات جرت تحت الطاولة وبمساعدة إيرانية لتمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

وحاولت إيران التقرب من مصر فضخت نحو 10 مليارات دولار إلى البنك المركزي المصري كوديعة، وأمدت القاهرة بمواد بترولية، وأنشأ جهاز أمني إخواني غير معلن تابع لرئاسة الجمهورية، وبمساعدة إيرانية وبتدريب إيراني.

وخلال عهد مرسي خرجت علاقات الطرفين للعلن، وتبادلا الزيارات وأرفعها زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر.

ولاية وحاكمية

تتطابق فكرة ولاية الفقيه الإيرانية مع فكرة الحاكمية التي ينتهجها ويتبناها تنظيم الإخوان، وينظر الإخوان للثورة الإيرانية كنموذج ملهم للثورات، وحكم الملالي من وجهة نظرهم هو النموذج الذي يجب أن يكون عليه الحكم الإسلامي بعد بناء ما يطلقون عليه المجتمع المسلم.

ومن هنا ساند الإخوان إيران في حربها ضد العراق، وساعدت إيران الإخوان بشكل كبير عقب وصولهم للسلطة في بعض البلدان العربية، لتجد موضع قدم لها، وموطئ نفوذ في تلك الدول.

أذرعة

تستخدم إيران أذرعة في المنطقة لتنفيذ أجنداتها، وإحكام سيطرتها، مثل الحوثيين وحزب الله، وترى أن الإخوان ذراع سياسية وشعبية واقتصادية كبيرة يجب استغلالها لتحقيق أهدافها، لذا ساندتهم ودعمتهم، مثلما دعمت حماس وساعدت في تمكينها من قطاع غزة.

نواب صفوي

لم يرتبط الإخوان ورجال الدين الشيعة في إيران بعلاقات جيدة بعد الثورة الإيرانية وحسب، بل تمتد علاقات الطرفين أبعد من ذلك في الماضي، فقد أسس مجتبى ميرلوحي، المعروف باسم نواب صفوي (1924- 1956)، جماعة “فدائيان إسلام”، وهي أول جماعة إرهابية في إيران الحديثة، عام 1946.

ولعب صفوي دورا مهما في ربطِ الإسلاميين الشيعة بالحركات الإسلامية في دول أخرى. وفي عام 1954، زار مصر وقابل سيد قطب المُنظّر الأهم لجماعة الإخوان المسلمين. وهما يؤمنان بالنهج نفسه تجاه مفاهيم الحاكمية، والجاهلية، والجهاد.

وحاول صفوي اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، لكنه أعدم عام 1956، ومثله لاقى سيد قطب نفس المصير بسبب مؤامرةٍ مماثلة في مصر.

واستلهم المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي الذي التقى صفوي، عددا من قناعاته من مفاهيم شبيهة بمفاهيم سيد قطب، حتى أنه ترجم كتابين من كتب قطب قبل الثورة، ما يؤكد تأثير قطب على أقطاب نظام الحكم الديني في إيران، وقد صدر ختم يحمل صورة قطب في إيران بعد استيلاء الملالي على السلطة.

دعم إخواني لإيران

احتفى الإخوان بوصول الخميني للسلطة، وأرسلوا وفدا لتهنئته عشية عودته لطهران، وفي يناير 1982، قال مرشد الإخوان عمر التلمساني في تصريح صحفي «لقد دعمنا (الخميني) سياسيا، لأن شعبا مضطهدا تمكّن من التخلص من حاكم قمعي واستعاد حريته”.

وقال الإخوان الأردنيون، في تقييمهم لـ“نصر” الخميني، إن “تعزيز الثورة الإسلامية في إيران هو قرار متناغم تماما مع شعارات الجماعة.. كان من بين التطلعات الأولية لإمامنا الشهيد، حسن البنا.. بذل جهدٍ كبير في تحقيق التقارب بين السنة والشيعة.. ولذلك، كانت له علاقات قوية جدًا مع العديد من علماء الشيعة الموثوق بهم مثل الإمام آية الله الكاشاني، والشهيد الثوري نواب صفوي والإمام كاشف الغطاء في العراق، وغيرهم”.

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احتفاء

تبنى ملالي إيران الاحتفاء بشخصيات الإخوان التاريخية، مثل خالد الإسلامبولي، الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وأطلقوا اسمه على شارع لأكثر من عقدين من الزمن حتى 2004، وأقاموا له نصبا تذكاريا.

ترويج

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين للنأي بنفسها شكلياً عن نهج رجال الدين الثوريين الإيرانيين. لإدراكها أنها لا يمكنها تولي مقاليد السلطة من دون قبول غربي. وتجلى ذلك في الجزائر عام 1992، عندما ألغى المجلس العسكري، بدعمٍ غربي ضمني، الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، ونشبت حرب أهلية مرّوعة انتهت بهزيمة الإسلاميين.

ثم في غزة 2006 عندما فاز الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان، حماس، في الانتخابات، وبسببِ تطرفها المعلن، وتبنيها نمط الإسلام السياسي الاجتماعي المتشدد، وعزمها على القضاء على إسرائيل، تم عزلها وتحييدها، وللخروج من هذا الوضع، أعادت جماعة الإخوان تسمية نفسها كجماعة مختلفة تماما عن الجهاديين، وتبنت لغةَ الديمقراطية والإصلاح، وهو مسار لا يمكن لحكام إيران دعمه.

إخوان سورية

في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي انفصلت جماعة الإخوان المسلمين السورية عن نظام حكم رجال الدين في إيران لأنها انتفضت ضد نظام حافظ الأسد، لكن انتفاضتها سحقت في حماة في فبراير 1982 في مذبحة أودت بحياة 20 ألف شخص. ولم تسامح جماعةُ الإخوان المسلمين السورية قادةَ إيران، لكن معظم فروع الإخوان الأخرى تمكنت من تجاوز هذه النظرة، وخدمت هدف إيران المتمثل في أن تعمل “كجسر لتحسين العلاقات مع العالم السني الإسلامي”.

حماس

في العامِ الذي حكمت فيه جماعةُ الإخوان المسلمين مصر، عمل محمد مرسي، على تحسين علاقات مصر مع إيران. وفي أغسطس 2012، زار مرسي نفسه إيران، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيسٌ مصري إيرانَ منذ الثمانينيات، وكان محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني آنذاك، قد حضر قمة إسلامية في القاهرة في فبراير 2013. واستخدم مرسي الدبلوماسيةَ المصرية للوقوفِ إلى جانبِ إيران في المواجهةِ مع المجتمع الدولي، حول برنامج طهران النووي، لكن تأثير الأوضاع في سورية قلَّل من إمكانية أن تذهب الأمور بعيدًا في هذا المسار، فضلا عن ثوابت القوات المسلحة المصرية التي ساهمت أيضًا في وقف هذا الاتجاه.

أما حاليا، فإن أقوى علاقة بين النظام الإيراني وجماعة الإخوان هي العلاقة مع حركة حماس، التي تتلقى – بتسهيل من إسرائيل – الدعم من قطر، الراعي الإقليمي الرئيسي للإخوان المسلمين. كما تحتفظ طهران بعلاقاتها القوية مع حماس.

لكن إيران تحتفظ بروابطَ أخرى مع الجماعة، فمع تراجع المد الإخواني بعد الثورات العربية، والدور القيادي للسعودية والإمارات في إيقاف حالة الفوضى التي اجتاحت العالم العربي، تقلصت قوة جماعةِ الإخوان، واستُبعدت من العملية السياسية في مصر، وحظرتها عددُ من الدول العربية.

وتقيم إيران علاقات شبيهة بعلاقاتها مع حماس مع فصائل الإخوان الأخرى، خاصة الجماعات المنشقة العنيفة في مصر، لمواجهة التكتل السعودي-الإماراتي. وهذا، في نهاية الأمر، سيتماشى مع “نموذج حزب الله” من الوكلاء والأدوات الإرهابية.

قواسم مشتركة بين إيران والإخوان

01 الادعاء بالحرص على إقامة دولة إسلامية

02 الادعاء بتوحيد الأمة بدلا من الدولة الوطنية

03 الكراهية الشديدة للغرب

تأثر إيراني بفكر الإخوان

01 الخميني يستمد لقب المرشد من حسن البنا

02 خامنئي يترجم اثنين من كتب سيد قطب

03 خاتم إيراني يحمل صورة قطب بعد ثورة إيران