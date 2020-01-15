"العدل الدولية" تبت هذا الشهر في طلب اتخاذ إجراءات لحماية الروهينجا

قالت الحكومة في جامبيا، الاثنين، إن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارا في 23 يناير الجاري بشأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة العدل الجامبية على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ورفعت جامبيا، باسم منظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر الماضي، ضد ميانمار متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية مستمرة" ضد مسلمي الروهينجا.

وطلبت جامبيا، كخطوة أولى، أن تصدر المحكمة إجراءات عاجلة لحماية الروهينجا ومنع تفاقم الصراع.

ونفت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي وقوع حرب إبادة وقالت إنه يجب ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة العدل الدولية.

ودعت القضاة إلى رفض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية قائلة إنه يجب منح النظام القضائي في ميانمار فرصة للعمل أولا.

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