الجيش السوري: سلاح الجو الإسرائيلي وراء هجوم قاعدة التيفور

وسبق أن أفادت وكالة سانا للأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافا داخل سوريا. وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في تصريح لرويترز، إن من المعتقد أن أربعة صواريخ كروز اجتازت الساحل عبر المجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا. وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة، مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.