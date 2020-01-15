كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. وفاة شخص في انفجار مصنع للكيماويات في تاراغونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل اعلام محلية نقلا عن خدمات الانقاذ، ان شخصا واحدا توفي بعد انفجار وقع اليوم الثلاثاء، في مصنع للكيماويات في شمال شرق اسبانيا والذي من المرجح أن يكون بسبب حادث كيميائي، وفقًا لوكالة "رويترز" الأخبارية.

وقالت وسائل الاعلام بما في ذلك الصحف "La Vanguardia" و"El Pais"، على مواقعها على شبكة الانترنت ان الشخص قتل عندما انهار مبنى نتيجة لحدث الصدمة الناجمة عن الانفجار الذي وقع في مقاطعة تاراغونا.

وقالت وسائل الأعلام، إن شخص آخر كان مفقودًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه على اتصال بالسلطات الكاتالونية وأن مدريد على استعداد "لتوفير الدعم اللازم بسبب هذا الحدث الخطير الذي تسبب في العديد من الإصابات وأضرار مادية جسيمة".

وأكد متحدث باسم خدمات الإنقاذ في كاتالونيا، التي تقدم خدمات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث في المنطقة، أن شخصًا مات في مبنى قريب انهار، مضيفًا أنه لم يستطع تأكيد ما إذا كان هذا مرتبطًا مباشرة بالانفجار أو الحريق.

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وقال المتحدث، إن الحريق تم احتواؤه الآن، مضيفًا أن شخصين تعرضا لحروق شديدة وأخرى بحروق أقل شدة وثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة.

وقد حضر الحادث حوالي 20 سيارة إطفاء و11 مركبة للخدمات الطبية الطارئة وطائرة هليكوبتر، وأظهرت لقطات تلفزيونية حريقًا كبيرًا يتصاعد فيه الدخان الأسود.

كما نصحت وكالة الدفاع المدني الأشخاص في الجوار بالبقاء في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ كإجراء وقائي، لكنها أضافت: "لا يوجد دليل على وجود سحابة سامة".

وقال مشغل القطار روداليس، إنه تم تعليق القطارات المحلية بين تاراغونا وميناء أفينتورا المجاور بناء على أوامر من الشرطة، بينما قالت هيئة النقل الإقليمية إن بعض الطرق قد أغلقت.

وقال رجال الاطفاء، ان الشركة المتضررة هي اندسترياس كويميكاس ديل اوكسيدو دي ايتينو.

