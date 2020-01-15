التحالف العربي يعلن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

وأوضح التحالف، في بيان له، أنه تم الإشراف على اطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن.

وأشار إلى إطلاق المحتجزين وبإشراف من التحالف يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.