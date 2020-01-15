كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح التحالف، في بيان له، أنه تم الإشراف على اطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن.
وأشار إلى إطلاق المحتجزين وبإشراف من التحالف يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
ووقّعت الحكومة الشرعية باليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في شهر نوفمبر الماضي، ما يدشن مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ووجّه "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية ضربة موجعة إلى المخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني؛ خدمة للانقلاب الحوثي.
ويضمن "اتفاق الرياض" حلولاً جذرية لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بجميع المحافظات المحررة.
وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك.