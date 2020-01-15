كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح يجتمع مع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حميد الصافي رئيس المركز الإعلامي الخاص برئيس مجلس النواب الليبي، على فشل مفاوضات موسكو قائلًا: "المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر اعترضا على تجميد الوضع والبقاء على ماهو عليه"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يستطع إخراج الميليشيات الإرهابية من ليبيا خلال 4 سنوات ماضية.

وأضاف "الصافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن المستشار عقيلة صالح تعرض لضغوط كثيرة جدا ولكنه حريص على تطلعات الشعب الليبي، معلقا: "المستشار أكد أن ليبيا ليست للبيع".

وأشار رئيس المركز الإعلامي الخاص برئيس مجلس النواب الليبي إلى غدا ستكون هناك كلمة للمستشار عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة.

