كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النواب الليبي": الجمعة القادمة ستطلق مظاهرة لتأييد صالح وحفتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حميد الصافي رئيس المركز الإعلامي الخاص برئيس مجلس النواب الليبي، إن مفاوضات موسكو أثبتت دبلوماسية رئيس مجلسس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوكني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيًرا إل أنهما لم يخيبا أمال وتطلعات الشعب الليبي.

وأضاف "الصافي"، خلل مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن "حفتر" و"صالح" لم يرضخان للضغوط الخارجية، لافتًا إلى أنهما الممثلان الرسميان الشرعيان للدولة والشعب الليبي.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الجمعة القادمة ستطلق مظاهرة لتأييد المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لافتا إلى أنهما عقدا مفاوضات مع الجانب الروسي فقط، ورفضا الجلوس مع الجانب التركي.

