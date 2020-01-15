كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني يدخل دبابات ومدرعات بعدة مناطق بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يوجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم، لوسائل إعلام محلية، بسماعهم دوي إطلاق نار وقذائف شمال المدينة، حيث تتحصن مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات.



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وفرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقا أمنيا حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.