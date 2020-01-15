كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة بوليفيا المؤقتة تسعي إلى توحيد معارضة موراليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضغطت الرئيسة البوليفية المؤقتة "جانين أنيز"، على توحيد المعارضة المنقسمة لتأمين فوز في الانتخابات في مايو، ومنعت عودة الحزب الاشتراكي للزعيم المخلوع إيفو موراليس إلى السلطة.

وقالت أنز، المحافظة البالغة من العمر 52 عامًا والتي تولت السلطة وسط فراغ في السلطة بعد استقالة موراليس تحت الضغط العام الماضي، إنها كانت تدعو هذا الأسبوع لعقد قمة للأحزاب السياسية للمساعدة في هزيمة حركة موراليس من أجل الاشتراكية.

كما قالت، مع ذلك، أنها ليست لديها حاليا خطط لتشغيل نفسها، حتي موراليس نفسه في الأرجنتين وقال إنه لن يشارك في انتخابات أيار (مايو)، لكنه يلعب دورًا رئيسيًا في حملة الحزب الذي أسسه.

وقالت أنز في مقابلة مع رويترز في القصر الرئاسي في وسط لاباز التاريخي، إنه إذا قمنا بتخفيف حدة التصويت فمن الواضح أن ذلك سيفيد إيفو موراليس، لا يمكننا المخاطرة بالعودة إلى نفس 14 عامًا من الاضطهاد والاستبداد لإيفو موراليس، وهو مريض تمامًا من أجل السلطة".

وإعتبرت أنيز، رئيسة بالصدفة تقريبًا بعد توليها الحكم وفقًا لخط الخلافة عندما استقال موراليس ونائبه، تقع في قلب عاصفة سياسية هزت بوليفيا، حيث كانت صورة موراليس منتشرة في كل مكان من وسائل النقل العام إلى الملاعب الرياضية.

كما استقال موراليس يوم 10 نوفمبر بعد فوزه المتنازع عليه في الانتخابات في الشهر السابق، وأثار احتجاجات وأدى إلى سحب الحلفاء والشرطة والجيش دعمهم.

وتركت الاضطرابات السياسية انقسامات صارخة في البلاد، والتي تتجه نحو انتخابات جديدة في 3 مايو، حيث لم يتم اختيار المرشحين لبعض الأحزاب الكبرى بعد.

وقال موراليس، إن أنيز وآخرين قادوا انقلابًا مدعومًا من الولايات المتحدة ضده، وقال منتقدوه إنه، تمسك بالسلطة لفترة طويلة، بما في ذلك الترشح لولاية رابعة في تحد لحدود المدة.

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كما إعتبر التواجد المكثف للشرطة خارج القصر الرئاسي بمثابة تذكير بالاضطرابات العنيفة التي وقعت العام الماضي، حيث نفت أنيز أي انقلاب.

وقالت، لقد كانت عملية فاز بها جميع البوليفيين عندما خرجنا إلى الشوارع للدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا، وأضافت، أن تشكيل حكومتها المؤقتة لمحكمة انتخابية جديدة وجدول زمني لإجراء انتخابات جديدة دليل على أنها لا تحاول التمسك بالسلطة.

"محور الولايات المتحدة"

في عهد أنيز، حولت بوليفيا 180 درجة في سياستها الخارجية، مبتعدة عن حلفاء موراليس اليساريين في فنزويلا وكوبا، وأعادت صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت، إينز الآن وقد بدأنا عملية انتخابية، نأمل أن تساعدنا (الولايات المتحدة)، تمامًا كما نتلقى مساعدة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية.

كما قالت أينز، إن فريقًا تقنيًا من الوكالة الأمريكية للتنمية، الوكالة الأمريكية للتنمية التي طردها موراليس من بوليفيا في عام 2013،كان في البلاد، وعقد اجتماعات مع الدوائر الحكومية لتقييم التعاون المحتمل حول المساعدات.

وخلقت التحالفات المتغيرة قضايا لبوليفيا، وأبرزها الزعماء اليساريون في المكسيك والأرجنتين، حيث طردت بوليفيا السفير المكسيكي بسبب خلاف دبلوماسي بينما توترت العلاقات التجارية مع الأرجنتين.

وقد أثر ذلك على المفاوضات بشأن الصادرات الرئيسية من الغاز.