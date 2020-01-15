كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمنع فريق المبارزة من الذهاب إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إسرائيل إنها لن ترسل فريقها الوطني للمبارزة للتنافس في دورة قطر بسبب المخاوف الأمنية، لكن لا يزال من الممكن السماح للرياضيين الأفراد بالحضور.

أصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التوجيه، اليوم الثلاثاء، محذرا من "ارتفاع مستوى التهديد في منطقة الخليج".

وذكر الشاباك إن الأمر لا ينطبق إلا على الفرق والوفود، حيث يُمنع فريق المبارزة من حضور بطولة Grand Prix للمبارزة، والتي ستقام في الدوحة في أواخر يناير.

ويأتي هذا الأمر وسط مخاوف من الانتقام الإيراني من مقتل الولايات المتحدة للقائد الأعلى الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيان صادر عن وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية أمام جمعية المبارزة التابعة لها، وفقًا لما أوردته صحيفة هاآرتس: "نظرًا لتقييم الشاباك للوضع في أعقاب الأحداث الأخيرة في منطقتنا، فقد ارتفع مستوى التهديد في الخليج".

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"في ضوء ذلك، حرم جهاز شين بيت الوفود من التجول في المنطقة بدافع المخاوف الأمنية".

وقالت صحيفة هاآرتس إن يوفال فرايليتش، المبارز الإسرائيلي الذي فاز بالبطولة الأوروبية في أغسطس الماضي، قد ينتهي به المطاف إلى قطر بنفسه للتنافس في البطولة الفردية للرجال.

وذكرت رابطة المبارزة الإسرائيلية إنها تدرس إمكانية إرسال فريليك للمنافسة في الدوحة، لأن النقاط المتوقعة التي سيحصل عليها في البطولة قد تساعده في التأهل إلى الألعاب الأولمبية.

غير أن الحظر سيضر بفرص الفريق الإسرائيلي في التأهل إلى الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو باليابان في الصيف.

استقبلت قطر من قبل الفرق الرياضية الإسرائيلية للمجيء إلى البلاد والمنافسة في البطولات.