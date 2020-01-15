كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإندبندنت يكشف سبب عدم انضمام "ميجان ماركل" للقمة الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن دوقة ساسكس "ميجان ماركل" لم تنضم إلى قمة ساندرينجهام الملكية عبر الهاتف، أمس الأثنين، لمناقشة الخطط المستقبلية لعائلتها.

وقال مصدر لوكالة: "في النهاية، قرر دوق ساسكس أنه ليس من الضروري أن تنضم الدوقة".

وقال كريس شيب، المراسل الملكي في قناة ITV News، إن أحد مساعدي القصر أكد أن ميجان لم ينضم إلى المحادثة عن بعد من كندا.

عقد الاجتماع، الذي حضره دوق ساسكس، أمير ويلز ودوق كامبريدج، لمناقشة مستقبل أدوار ميجان وهاري في العائلة المالكة عقب قرارهما التنحي.

وعقب الاجتماع، أصدر القصر بيانًا نيابة عن الملكة أعلن فيه أنه ستكون هناك "فترة انتقالية" ستشهد الزوجين يقسمان وقتهما بين المملكة المتحدة وكندا.

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وقال البيان: "على الرغم من أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاءً متفرغين من العائلة المالكة، إلا أننا نحترم ونفهم رغبتهم في أن يعيشوا حياة أكثر استقلالية كأسرة بينما سيبقوا جزءًا مهمًا من عائلتنا

وكشف الزوجان عن قرارهما بالابتعاد عن أدوارهما الملكية العليا يوم الأربعاء الماضي.

سافرت ميجان إلى كندا بعد فترة وجيزة، حيث انضمت إلى ابنها أرشي هاريسون، الذي يُعتقد أنه بقي هناك منذ رحلة العائلة في عيد الميلاد.

التقارير التي تفيد بأن ميجان لم تنضم للاجتماع في ساندرينجهام جاءت بعد شائعات بأنها ستقوم بالاتصال عبر سكايب أو فيس تايم لمناقشة كيف سيتغير أدوارها الملكية وهاري في المستقبل.

وتابع البيان: "أنا وعائلتي ندعم بالكامل رغبة هاري وميجان في خلق حياة جديدة كأسرة شابة".