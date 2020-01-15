طنجة..العثور على جثة مهاجر غير نظامي بشاطئ البلايا

لفظت أمواج البحر أول أمس الأحد، بطنجة، جثت مهاجر غير نظامي، على مستوى شاطئ “البلايا”.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن أحد البحارة لاحظ وجود جثة شاب، تطفو على سطح البحر، بالقرب من شاطئ “البلايا”، حيث قام بإشعار السلطات المختصة بذلك.

ونقلت سيارة الاسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى “دوق دي طوفار”،قصد إخضاعها لتشريح طبي، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لتحديد هوية الشاب ومعرفة ظروف ملابسات وفاته.