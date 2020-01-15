رغم ضغوط نتنياهو: روسيا ترفض الإفراج عن مواطنة إسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفت السلطات الروسية، مساء الثلاثاء، اعتزامها إطلاق سراح إسرائيلية مسجونة في موسكو في إطار صفقة تبادل مع الحكومة الإسرائيلي، جاء ذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلتها هيئة البث الإسرائيلي "كان".

وقال المسؤول الروسي "حسب علمي، لا يتم بحث إمكانية إطلاق سراح نعمة يسسكار في إطار عملية تبادل أسرى (..) لقد تمت إدانتها في جريمة جنائية".

واعتبرت القناة الإسرائيلية أن كلام إيفانوف يعني أنه لن يتم إطلاق سراح المواطنة الأميركية الإسرائيلية، التي تقضي عقوبة السجن في موسكو لسبع أعوام ونصف العام، لحيازتها مواد مخدرة، مقابل إطلاق سراح مواطن روسي سبق وسلمته إسرائيل للولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة نقلت عن مسؤوليّن، في وقت سابق اليوم، أن روسيا ضغطت أكثر من مرّة على إسرائيل لصفقة تبادل مساجين، تشمل الشابة المعتقلة، نعمة يسسكار، مقابل الإفراج عن هاكز روسي معتقل في إسرائيل، يدعى أليكسي بوركوف، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

ويأتي هذا التصريح بعد رسالة بعث بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، ليسسكار، تعهد فيها بالعمل على إطلاق سراحها، وكتب نتنياهو في رسالته: "نبذل جهودا متواصلة لإطلاق سراحك. نحن على اتصال مع عائلتك، وفي كل محادثة معهم، نؤكد التزامنا بإعادتك إلى المنزل في أقرب وقت ممكن".

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ومن المتوقع أن يتطرق نتنياهو لقضية يسسكار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى "الهولوكوست".

ومؤخراً رفضت محكمة بالعاصمة الروسية استئناف المواطنة الإسرائيلية على الحكم الصادر بحقها.

وبحسب قناة "كان" فإن: "التقديرات بإسرائيل هي أن يسسخار اعتقلت في روسيا كورقة مساومة من أجل نقل الهامر الروسي الذي كان معتقلا في إسرائيل أليكسي بوركوف إلى روسيا".

واعتقلت إسرائيل الروسي بوركوف أواخر العام 2015، بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم سيبرانية، وفي تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي، تم تسليمه إلى واشنطن وسط معارضة شديدة من قبل موسكو.