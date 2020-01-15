روسيا تنفي نيتها إطلاق سراح إسرائيلية محتجزة في صفقة تبادل

الثلاثاء 14 يناير 2020

نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف

نفى نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، الثلاثاء، اعتزام بلاده إطلاق سراح إسرائيلية مسجونة في موسكو في إطار صفقة تبادل مع تل أبيب.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيفانوف لوكالة الأنباء الروسية ”تاس“، نقلتها قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية.

وقال المسؤول الروسي ”حسب علمي، لا يتم بحث إمكانية إطلاق سراح نعما يسسخار في إطار عملية تبادل أسرى (..) لقد تمت إدانتها في جريمة جنائية“.

وقالت القناة الإسرائيلية إن كلام ”إيفانوف“ يعني أنه لن يتم إطلاق سراح ”يسسخار“ التي تقضي عقوبة السجن في موسكو لسبع أعوام ونصف العام لحيازتها مواد مخدرة، مقابل إطلاق سراح مواطن روسي سبق وسلمته إسرائيل للولايات المتحدة.

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ويأتي هذا التصريح بعد رسالة بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، لـ ”يسسخار“، تعهد فيها بالعمل على إطلاق سراحها، وفق المصدر ذاته.

وكتب نتنياهو في رسالته: ”نبذل جهودا متواصلة لإطلاق سراحك. نحن على اتصال مع عائلتك، وفي كل محادثة معهم، نؤكد التزامنا بإعادتك إلى المنزل في أقرب وقت ممكن“.

ومن المتوقع أن يتطرق نتنياهو لقضية ”يسسخار“ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى ”الهولوكوست“.

ومؤخراً رفضت محكمة بالعاصمة الروسية استئناف المواطنة الإسرائيلية على الحكم الصادر بحقها.

وبحسب قناة ”كان“ فإن: ”التقديرات بإسرائيل هي أن يسسخار اعتقلت في روسيا كورقة مساومة من أجل نقل المدون الذي كان معتقلا في إسرائيل أليكسي بيركوف إلى روسيا“.

واعتقلت إسرائيل الروسي ”بيركوف“ أواخر 2015، بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب جرائم سيبرانية، وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تم تسليمه إلى واشنطن وسط معارضة شديدة من قبل موسكو.