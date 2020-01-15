شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف معسكراً يضم قوات أمريكية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن استهداف معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء الثلاثاء، بصواريخ من نوع الكاتيوشا. وأفاد الإعلام الأمني العراقي، في بيان صحفي مقتضب بأن الحادثة لم تسفر عن أية خسائر بشرية. يذكر أن معسكر التاجي يضم قوات عراقية وقوات تابعة للتحالف الدولي.

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